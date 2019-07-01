Başkan Oprukçu'dan dağcılara sürpriz ziyaret

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Toroslar Dağ Geçişi'ne katılan AYDOS Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu üyelerini ağırladı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, hafta sonu 17. Ereğli - Çamlıyayla "Yaratılmışların Kardeşliği" Toroslar Dağ Geçişi'ne katılan AYDOS Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu üyelerini ağırladı. Ereğli Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen Dağ Geçişi'nde Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu'nu Deli Mahmutlu'da karşılayan Başkan Hüseyin Oprukçu'ya, AYDOS Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu üyeleri, misafirperverlikleri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AYDOS Dağcılık ve Doğa Sporları üyelerini Deli Mahmutlu'da karşılayan Başkan Oprukçu, "Önceki Belediye Başkanlığı dönemimizde de spora ve sporcularımıza önemli katkılarda bulunduk bundan sonraki dönemde katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Sizleri aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Ereğlimiz sosyal, kültürel, tarihi yapısıyla ve doğasıyla ülkemizin nadide şehirlerinden bir tanesidir. Buraların sizler sayesinde tanıtımı çok önemlidir. Bu doğa harikası şehrimizi tanıtın, bizler de sizlere her zaman destek olmaya hazırız, yapmamız gereken ne varsa da yaparız. Ülkemizi seviyoruz, milletimizi seviyoruz, Ereğli'yi seviyoruz. Bu sevda ile yürüyoruz, Allah'ın izni hemşehrilerimizin teveccühü ile layık görüldüğümüz bu mukaddes göreve halel getirmeden yolumuza devam edeceğiz. Her yıl sizleri ve tüm vatandaşlarımızı şehrimize, bu güzel doğamızı görmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Turizmin önemine vurgu yapan Oprukçu, "Dünya üzerindeki birçok ülkenin en önemli gelir kaynağı turizmdir. Birçok ülkenin de milli geliri içerisinde turizm faaliyetleri önemli bir yer tutar. Turizme 'Bacasız Sanayi' denmesinin de yegane sebebi budur. Şehrimizde de turizmin gelişmesi çok önemlidir. Bu bilinçle Akhüyük Mahallemizde Allah'ın bir lütfu olarak çıkan termal suyu değerlendirmek amacıyla termal turizm ve termal seracılık için ilk adımları atıyoruz. Bu dev projemizi tamamlayarak Ereğli'yi termal turizmin ve seracılığın merkezi yapacağız inşallah" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA