Başkan Öndeş'ten pazar esnafına sıcak çorba ikramı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Ortaklar Semt Pazarında sıcak çorba dağıttı.

Sabah saatlerinde sergilerini açan esnaflar çorba sürpriziyle karşılaştı. Sosyal belediyecilik anlamında çalışma yapan Germencik Belediyesi ekipleri esnaflara çorba dağıtarak, hayırlı işler dileklerinde bulundu. Sıcak çorba dağıtımından memnuniyet duyduklarını ifade eden esnaflar Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve belediye ekiplere teşekkür etti.

Çorba dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. Öndeş, "Havaların soğumasıyla birlikte pazarcı esnaflarımız sabah erken saatlerinde sergilerini kurarken serin bir havayla karşılaşıyorlar. Bu doğrultuda Ortaklar Semt Pazarımızda sergi açan pazarcı esnafımızın sıcak çorba ikramı ile içlerini bir nebze de olsa ısıtmak istedik. Yarın sabah saatlerinde Germencik Semt Pazarında aynı şekilde çorba dağıtımımız olacak. Yaptığımız her çalışmada sosyal belediyecilik ilkesiyle hareket ediyoruz. Halkımızın ve esnafımızın her zaman yanındayız. Tüm esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler ve sağlıklı günler dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı