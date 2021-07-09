Başkan Öküzcüoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
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Başkan Öküzcüoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Öküzcüoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hayatını kaybeden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun babası Nedim Öküzcüoğlu (76) kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun babası Nedim Öküzcüoğlu (76) kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun babası Nedim Öküzcüoğlu 76 yaşında hayatını kaybetti. Baba Nedim Öküzcüoğlu'nun cenazesi ilk olarak evinin önüne getirilerek ailesinden helallik alındı. Alınan helalliğin ardından Öküzcüoğlu'nun cenazesi namazın kılınacağı Pazar Camisine getirildi.

Cenaze namazı öncesi konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Hayatta pusula olmuş, rehber olmuş bana vatanına milletine, bayrağına saygıyı öğreten bana dürüstlüğü esnaf arkadaşlığını, muhabbeti öğreten çok kıymetli babam kahveci Nedim Öküzcüoğlu nu kaybetmenin acısını yaşıyorum. Bu acımı hafifletmek ve paylaşmak için çok uzaklardan gelen misafirlerime hemşehrilerime teker teker teşekkür ediyorum. ve huzurunuzda babamın tüm öğretilerine sahip çıkacağıma son yolculuğunda söz veriyorum. Ben biliyorum ki babam ticari ve sosyal hayatta borcuna sadık insandır sizde bir hakkı varsa, onları ödemekte benim evlat olarak sorumluluğumdadır. Varsa öğle bir hakkı olan, bize ulaşması yeterlidir. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Alaşehir Müftüsü Necati Kara tarafından kıldırılan baba Öküzcüoğlu, Çeşneli Mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazeye törenine Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Ulaştırma Taburu Eğitim Alay Komutanı Albay Mevlüt Ece, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP GİK üyesi eski belediye başkanı Ali Uçak, Manisa CHP İl Başkanı Semih Balaban, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Saruhanlı Zeki Bilgin ve ailesi katıldı. - MANİSA

Başkan Öküzcüoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Öküzcüoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Öküzcüoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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