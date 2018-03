Başkan Okumuş, Ahmet Can'ın Hayalini Gerçekleştirdi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, askerlik yapmak isteyen down sendromlu Ahmet Can Gülep'in hayalini gerçekleştirdi.

Down sendromlulara farkındalık oluşturmak adına Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ahmet Can Gülep'i makamında misafir etti. Ziyaret sırasında Başkan Okumuş'a, asker olmak isteğini söyleyen Ahmet Can Gülep'in bu hayali gerçek oldu.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte düzenlenen programda 16 yaşındaki Ahmet Can Gülep bir günlük askerlik görevinde içtimada yer aldı, görevlere katıldı. Bir günde olsa hayali gerçek olan Ahmet Can Gülep, asker olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşatan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a ve İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

Başkan Okumuş ise, "Ahmet Can ile geçen günlerde Down Sendromlular Günü'nde tanıştık. Arkadaşlarıyla beraber Belediyeyi ziyaret ettiğinde askerleri çok sevdiğini ve asker olmak istediğini belirtmişti, onun içinde İlçe Jandarma Komutanlığındaki arkadaşlarımız misafir etti. Bir gün de olsa askerlik heyecanını yaşadı. İnşallah bu emeline her zaman ulaşır, bu üniformayı da kendisine hediye ettik. Hayırlı olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ