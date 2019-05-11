Başkan Mustafa Demir'den Muhasebecilere Övgü

Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SSMMMO) 23. Olağan Genel Kurulu'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'da serbest muhasebeci ve mali müşavirlerimiz çok örnek bir birliktelik ve siyasi anlamda da son derece demokrat bir duruş sergiledi. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

SSMMMO'nun gerekli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen 23. Olağan Genel Kurulu Toplantısı bugün yapıldı. Multivizyon gösterisinin ardından konuşma yapan SSMMMO Başkanı Hayrul Kaynar, görev yaptığı sürede gerçekleştirdikleri çalışmalar ve hizmetleri anlatarak, "Daima güzel işler yapmaya özen gösterdik. Yeni seçilecek başkan ve yönetimine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Örnek birliktelik, demokrat duruş"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de yaptığı konuşmada, "Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerimizle bu toplantıda birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum. Samsun'da serbest muhasebeci ve mali müşavirlerimiz çok örnek bir birliktelik sergilediler. Siyasi anlamda da son derece demokrat bir duruş sergilediler. Bu konuda tüm camiaya teşekkürlerimi iletiyorum. Oda başkanımız Hayrul Kayar'a katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyor ve yarın gerçekleştirilecek seçimin sonucunun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Oda hizmet binasındaki genel kurul toplantısına ayrıca Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Yükselen, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları ile davetliler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA