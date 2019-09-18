Başkan Mustafa Çöl'ün kurum ziyaretleri

18.09.2019 14:48

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik, Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, Afyonkarahisar'daki kurumları ziyaret etti.

İlk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya'yı makamında ziyaret eden heyet karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.

İŞKUR ve Sandıklı Belediyesi olarak uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Müdür Ahmet Karakaya, ziyaretleri için Başkan Çöl ve beraberindekilere teşekkür etti.

Başkan Mustafa Çöl daha sonra Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan'ı ziyaret etti.

Zekai İnan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başta Belediye Başkanımız Mustafa Çöl olmak üzere ziyaretimize gelen heyete şahsım ve kurumum olarak teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA