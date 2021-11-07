Başkan Mescier'den MÜSİAD'a ziyaret

KARABÜK (İHA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal'ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal'a ziyaretler devam ediyor. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier ve TSO Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz, Ünal ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Ünal, Mescier ve Yılmaz'a MÜSİAD'ın yaptığı çalışmalardan ve projelerinden bahsetti.

Başkan Mescier ise kentin sanayi gelişimine yönelik yapılacak olan projelerle ilgili ortak aklın yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Ziyaret hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi. - KARABÜK

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