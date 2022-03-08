Başkan Mehmet Tutal kadın işçilerle kahvaltıda buluştu

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerle kahvaltıda bir araya geldi.

BEYBO Tekstil Fabrikasında Kadın İşçileri ziyaret eden Başkan Tutal, çalışan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sağlık, mutluluk ve esenlik dolu bir yaşam diledi.

Başkan Tutal kahvaltıda, "Türk toplumunda kadınlarımızın aile içindeki yeri ve önemi çok büyüktür. Hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği, duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcılarıdır. İnsanoğlunun yaradılışından itibaren toplumun temel taşını oluşturan kadınlarımız bu anlamda bizler için çok büyük öneme sahiptir. Peygamber Efendimizin bizlere öğütlediği gibi 'kadınlar size Cenab-ı Allah'ın emanetidir' hadisini rehber edinerek kadınlarımız için azimle, gayretle, heyecanla çalışıyor, onlar için projeler ve hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Bugün de başımızın tacı şehit annelerimiz başta olmak üzere yarınlarımızın mimarı siz kadınlarımızın bu anlamlı gününü tebrik ediyor, tüm kadınlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum." diye konuştu.

Tutal, daha sonra Halk Eğitim Merkezinin tekstil atölyelerinde, Kuran kurslarında ve KOMEK Kurs Merkezi'nde eğitim gören kadınları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlerinde Başkan Tutal'a eşi Melek Tutal da eşlik etti.