Başkan Mehmet Cabbar: "Sindelhöyüklü hemşehrilerimize müjde"
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Başkan Mehmet Cabbar: "Sindelhöyüklü hemşehrilerimize müjde"

Başkan Mehmet Cabbar: 'Sindelhöyüklü hemşehrilerimize müjde'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Develi'nin Sindelhöyük Mahallesinde evleri hazine arsası üzerinde bulunan vatandaşların tapularına kavuşma müjdesini Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar verdi.

Develi'nin Sindelhöyük Mahallesinde evleri hazine arsası üzerinde bulunan vatandaşların tapularına kavuşma müjdesini Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar verdi.

Evleri hazine arsası üzerinde bulunan vatandaşların ada ve parseli belirterek satın almak istedikleri dilekçeyi Develi Belediyesi'ne ve Milli Emlak Şefliğine verebileceklerini belirten Başkan Mehmet Cabbar, "Sindelhöyük Mahallemizin yıllardır devem eden mağduriyetlerini gidermek adına yaptığımız görüşmeler şükürler olsun ki olumlu sonuçla noktalandı. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu mağduriyetin gidermesi adına özverili şekilde gayret gösteren AK Parti İlçe Başkanımız Osman Turan ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum" dedi.

Sindelhöyük Camikebir Mahallesi Muhtarı Erdal Aşık, Sindelhöyük Fatih Mahallesi Muhtarı Ahmet Sınırtepe ve Sindelhöyük Yenice Mahallesi Muhtarı Ahmet Farsak mahalle sakinlerine örneklik teşkil etmesi ve sürecin başladığını göstermek için ilk dilekçeleri yazarak Başkan Mehmet Cabbar'a sundular. Mahalleliler de sorunun giderilmesi için özveri, ilgi ve alakasından dolayı Başkan Mehmet Cabbar'a ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan'a mahalleleri adına teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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