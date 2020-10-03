Başkan Mehmet Cabbar: "İki büyük projemiz tamamlanmak üzere"
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Başkan Mehmet Cabbar: "İki büyük projemiz tamamlanmak üzere"

03.10.2020 12:01 | Son Güncelleme: 03.10.2020 12:04
Başkan Mehmet Cabbar:

Develi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ilçede yürüttüğü iki büyük proje olan Engelsiz Park ve Çamlık Mesire alanındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Develi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ilçede yürüttüğü iki büyük proje olan Engelsiz Park ve Çamlık Mesire alanındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Her iki çalışma alanını da yerinde inceleyip ekiplerden bilgiler alan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Çamlık mesire alanındaki bu çalışmamızın benim nazarımda ayrı bir yeri vardır Çünkü ilkokul öğrencisi olduğum yıllarda gelip ağaç diktiğim ve büyüyen bu ağaçlar şimdi bu projemizde gölgelik ve güzellikleriyle hemşerilerimize hizmet edecekler. Ayrıca çalışmalarımızı mesire alanımızın dokusuna uygun olması için büyük özen gösterdik. Bir diğer projemiz olan, seçim döneminde vermiş olduğumuz sözlerimizden olan ve Kayseri ilçeleri arasında bir örneği daha olmayan Engelsiz Park projemizde sona yaklaşmış bulunuyoruz" dedi.

Cabbar, "Oyun grupları, kamelyalar, çevre düzenlemesi aydınlatma ve sulama sistemi çalışmalarını tamamladığımız parkımız ayrıca kendi enerjisini kendisi üreterek, aydınlatma engelli araçların bataryaların dolması için kaynağını güneş enerjisinden alan iki tane batarya istasyonu ve yağmur ve kar sularından besleyerek yeşilliğini muhafaza edecek çevre dostu bir park olacak. Ayrıca kapalı oyun alanıyla da kışın da yavrularımızın ve ailelerinin gönül rahatlığıyla kullanacakları parkımızda sona yaklaşmış bulunuyoruz. Develimizin çehresini değiştirip güzelleştirecek olan Çamlık mesire alanı ve Engelsiz Park projelerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Mehmet Cabbar: 'İki büyük projemiz tamamlanmak üzere'
Başkan Mehmet Cabbar: 'İki büyük projemiz tamamlanmak üzere'
Başkan Mehmet Cabbar: 'İki büyük projemiz tamamlanmak üzere'
Başkan Mehmet Cabbar: 'İki büyük projemiz tamamlanmak üzere'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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