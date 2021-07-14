Başkan Makas'dan Ankara çıkarması
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Başkan Makas'dan Ankara çıkarması

Başkan Makas'dan Ankara çıkarması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Ankara'da partisinin genel merkezinde yöneticileriyle bir araya geldi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Ankara'da partisinin genel merkezinde yöneticileriyle bir araya geldi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'a Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı ile Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal eşlik etti. Çalışma ve eylem planı masaya yatırıldı. AK Parti Genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıya ev sahipliğini Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir yaptı.

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Başkan Makas "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında, bölge ve il sorumlularımızın koordinesinde, AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı ve Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal'ın katılımıyla, parti çalışmalarımız ve eylem planımızı paylaştık. Yaptığımız sunum sonrası başkanlarımız ile istişarelerde bulunduk ve notlarımızı aldık. Çanakkale'nin ak teşkilatları durmadan ve yorulmadan, her zamanki gibi inandığı yolda yürümeye devam edecektir" dedi. - ÇANAKKALE

Başkan Makas'dan Ankara çıkarması
Başkan Makas'dan Ankara çıkarması
Başkan Makas'dan Ankara çıkarması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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