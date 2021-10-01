ONİKİŞUBAT, KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Başkan Mahçiçek Eğitim Yatırımlarında Sınır Tanımıyor

Onikişubat Belediyesi insan odaklı hizmetleriyle daima öncü işler yapmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet hibe programları kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine bot ve kıyafet dağıtıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçe genelinde belirlenen 2 bin 5 yüz ihtiyaç sahibi öğrenciye Onikişubat Belediyesi tarafından bot ve kıyafet hediyesi takdim edildi.

Güzel Sanatlar Lisesi bahçesindeki programa Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, AK Parti Onikişubat Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen katıldı.

İhtiyaç sahibi öğrencilere Başkan Mahçiçek ve protokol, hediyelerini takdim etti. Öğrencilerin sunduğu kısa müzik dinletisinin ardından Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli şunları dile getirdi.

"Az önce müzik dinletisiyle kulağımızın pasını silen öğrenci ve öğretmen arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Eğitime ve insana yapılan yatırımdan daha değerli hiçbir yatırım yoktur. Çünkü ülkenin geleceği aslında ön sıralarda oturan bizler değil sizlersiniz. Bu ülkenin geleceğini sağlam temeller üzerinde kurmak istiyorsak öğrencilerimizi ahlaklı, bilgili, kültürlü yetiştirmek zorundayız. Her ne işi yapıyorsak yapalım o işi en iyi yapan olmak için çaba harcamak zorundayız.

Sağ olsun Belediyemiz alt yapıya yatırım yaptığı kadar insana da yatırım yapmayı seven bir belediye. Huzurlarınızda Belediye Başkanıma ve Onikişubat Belediyesine teşekkür ediyorum. "

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise şunları dile getirdi.

"Eğitim her zaman önceliğimiz oldu. Bugüne kadar 7 okul yapmışız, son olarak Tekir'de okul yapıyoruz. Kırsal mahallelerimizde 72 adet bilgi ve kültür evi yaptık. Her yıl üniversite hazırlık kurslarımızda ücretsiz olarak öğrencilerimizi üniversiteye hazırlıyoruz. Geçen yıl pandemi dolayısıyla yapamadık ama ondan önceki yıl %83 başarı oranıyla öğrencilerimiz üniversiteyi kazandılar.

Değerli gençler, bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Disiplinli ve düzenli olarak çalışmamız lazım. Ülkemizi az gelişmiş ya da geri kalmış bir ülke olmaktan çıkarmamız lazım. Bugün ülkemiz G20 ülkeleri arasında. Türkiye düne kadar hiçbir alanda üretimi olmayan, dışa bağımlı ülke halinden artık ürettiği özellikle de uzay ve silah sanayiindeki ürünlerle düzen değiştiren bir ülke konumunda.

Yakın zamanda gerçekleştireceğimiz Expo 2023 projemizde sizler de görev alacaksınız. Bu ülkenin geleceğinin sizlerin elinde olduğunu biliyor, sizlere güveniyorum. Bu ülkeyi uluslararası alanda çok daha iyi noktalara taşıyacağınıza inanıyorum. "

Programın ardından Başkan Mahçiçek ve öğrenciler arasında keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleşti. Hediye takdimi sonrası program noktalandı. .

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