Başkan Mahçiçek, Bisiklet Yolunda Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Onikişubat Belediye Başkanı Bisiklet ve Yürüyüş Yolunda muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Milletvekilimiz Ahmet Özdemir, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İlçe yönetimi, merkez ve kırsal mahallelerin muhtarları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programda konuşma yapan Sayın Milletvekilimiz Ahmet Özdemir katılımcılara şu sözlerle seslendi.

"Birçok programda kıymetli muhtarlarımız olan sizlerle bir araya geliyoruz. İlk günden beri desteğinizi esirgemediğinizi görüyoruz. Yarın da Cumhurbaşkanımızın şehrimize teşriflerinde misafirperverliğimizi gösterelim istiyorum. Kahvaltı programımızı organize eden Başkanım Hanefi Mahçiçek ve tlçe teşkilatına teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın Cumhurbaşkanımız şehrimizden memnun bir şekilde ayrılsın, desteklerinizi esirgemeyeceğinize inancım tam. "

AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Öztürk ise şu sözlere yer verdi

"Kahramanmaraşlı arkasında sağında solunda kimse olmasa da inandığını savunabilendir. Edeler şehrinin edelerini Cumhurbaşkanımıza gösterme vakti. Yangınların olduğu dönemde Bakanlarımız nerdeyse hiç evlerine uğramadılar 15 gün boyunca. Devleti ve milleti için bu kadar çok çalışan Cumhurbaşkanı ve Bakanlara sahibiz. Biz de bize düşen görevi yerine getirmemiz lazım Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlayıp buradan keyifli bir şekilde gitmeli. Yarın hepinizi Milli İrade Meydanına bekliyoruz. "

Başkan Mahçiçek ise şu ifadelere yer verdi.

"Kıymetli mesai arkadaşlarım, programımıza teşrifleriniz beni ziyadesiyle memnun etti. Gayretlerinizi hiçbir konuda esirgemiyorsunuz, hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. AK Parti kurulmadan önce Yeşilgöz'de buluşmuştuk Sayın Cumhurbaşkanımızla. O zamanlar daha bir parti yokken ortada 15 bin kişi Yeşilgöze gelmişti kendi imkanlarıyla. AK Partinin ilk kuruluşunun filizlendiği o günden bugüne şehrimiz yenidenCumhurbaşkanını aynı heyecan ve coşkuyla karşılamalı. Hepinizi yarın alanımıza bekliyoruz. "

Yapılan kahvaltının ardından Başkanlar teşrifleri için muhtarlara teşekkür edip yarınki programda görüşmek üzere programdan ayrıldılar.

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