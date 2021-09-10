Başkan Mahçiçek, Bisiklet Yolunda Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Mahçiçek, Bisiklet Yolunda Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Mahçiçek, Bisiklet Yolunda Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Başkan Mahçiçek, Bisiklet Yolunda Muhtarlarla Bir Araya GeldiOnikişubat Belediye Başkanı Bisiklet ve Yürüyüş Yolunda muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldi.

Başkan Mahçiçek, Bisiklet Yolunda Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Onikişubat Belediye Başkanı Bisiklet ve Yürüyüş Yolunda muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Milletvekilimiz Ahmet Özdemir, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İlçe yönetimi, merkez ve kırsal mahallelerin muhtarları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programda konuşma yapan Sayın Milletvekilimiz Ahmet Özdemir katılımcılara şu sözlerle seslendi.

"Birçok programda kıymetli muhtarlarımız olan sizlerle bir araya geliyoruz. İlk günden beri desteğinizi esirgemediğinizi görüyoruz. Yarın da Cumhurbaşkanımızın şehrimize teşriflerinde misafirperverliğimizi gösterelim istiyorum. Kahvaltı programımızı organize eden Başkanım Hanefi Mahçiçek ve tlçe teşkilatına teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın Cumhurbaşkanımız şehrimizden memnun bir şekilde ayrılsın, desteklerinizi esirgemeyeceğinize inancım tam. "

AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Öztürk ise şu sözlere yer verdi

"Kahramanmaraşlı arkasında sağında solunda kimse olmasa da inandığını savunabilendir. Edeler şehrinin edelerini Cumhurbaşkanımıza gösterme vakti. Yangınların olduğu dönemde Bakanlarımız nerdeyse hiç evlerine uğramadılar 15 gün boyunca. Devleti ve milleti için bu kadar çok çalışan Cumhurbaşkanı ve Bakanlara sahibiz. Biz de bize düşen görevi yerine getirmemiz lazım Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlayıp buradan keyifli bir şekilde gitmeli. Yarın hepinizi Milli İrade Meydanına bekliyoruz. "

Başkan Mahçiçek ise şu ifadelere yer verdi.

"Kıymetli mesai arkadaşlarım, programımıza teşrifleriniz beni ziyadesiyle memnun etti. Gayretlerinizi hiçbir konuda esirgemiyorsunuz, hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. AK Parti kurulmadan önce Yeşilgöz'de buluşmuştuk Sayın Cumhurbaşkanımızla. O zamanlar daha bir parti yokken ortada 15 bin kişi Yeşilgöze gelmişti kendi imkanlarıyla. AK Partinin ilk kuruluşunun filizlendiği o günden bugüne şehrimiz yenidenCumhurbaşkanını aynı heyecan ve coşkuyla karşılamalı. Hepinizi yarın alanımıza bekliyoruz. "

Yapılan kahvaltının ardından Başkanlar teşrifleri için muhtarlara teşekkür edip yarınki programda görüşmek üzere programdan ayrıldılar.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Derya Şensoy Yeşim Salkım Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Diego Okan Buruk Okay Yokuşlu Mergim Berisha Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Mahçiçek, Bisiklet Yolunda Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 22:13:25. #1.11#