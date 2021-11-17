Başkan Kurt Yukarılıcalılarla buluştu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Başkan Kurt, çeşme açılışının ardından Yukarıılıca Mahalle Muhtarı İbrahim Özcan ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Kurt'a birim müdürleri de eşlik etti. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kurt, bu talepleri ilgili müdürlere ileterek, kısa sürede çözülmesini istedi. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin yetkisi dışında olan talepleri ise yetkililere ileterek takipçisi olacaklarını vurguladı.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Yukarıılıca Mahallesi sakinlerine konuk severlikleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı ilçesinde 50 köy olduğunu belirtti. Bu 50 köyün taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Yaşadığınız sorunları bize iletin. Müdürlerimiz burada, biz sizlerin taleplerini not alalım. Çözülmesi gerekenleri çözelim. Birlikte yapabileceğimiz başka şeyler varsa da, birlikte düşünelim ve çözüm üretelim. Biz, sizi seviyoruz. Her zaman yanınızdayız.

Yapılacak her çalışmada desteklerinizi bekliyoruz. Yeter ki birlikte olalım, beraberlik içinde olalım. Köyünüz sürekli gelişen bir köy. Bu gelişme birtakım sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Köy dernekleri biraz daha faal duruma getirilirse, bu sorunlar çok daha kolay çözülür. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR EDERİZ"

Başkan Kurt'a ziyareti için teşekkür eden Yukarıılıca Mahalle Muhtarı İbrahim Özcan, Başkan Kurt ile pandemi nedeniyle daha önce bir araya gelemediklerini belirtti. Açılan mahalle çeşmesinin bu buluşma için vesile olduğunu söyleyen Özcan "Bizim kapımız size her zaman açık. Her zaman bekleriz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

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