Başkan Kurt özel güvenlik görevlilerine teşekkür etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, pandemi döneminde özveriyle çalışan Özel Güvenlik personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Güvenlik personelini makamında ağırlayan Başkan Kurt, Güvenlik personeline teşekkür belgesi takdim etti.

Odunpazarı Belediyesi Özel Güvenlik Birimi daha önce Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından denetimden geçirilmiş ve özel güvenlik noktalarında herhangi eksik ya da hatalı işlem olmadığı raporlanmıştı.

Odunpazarı Belediyesi Özel Güvenlik Personelinin çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Özel Güvenlik Personeline özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaynak: Bültenler