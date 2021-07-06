Başkan kurban vekaletini Hayat Ağacı Derneğine verdi
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Başkan kurban vekaletini Hayat Ağacı Derneğine verdi

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Yerel

- Başkan kurban vekaletini Hayat Ağacı Derneğine verdi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kurbanını Hayat Ağacı Derneğine bağışladı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kurbanını Hayat Ağacı Derneğine bağışladı.

- Başkan kurban vekaletini Hayat Ağacı Derneğine verdi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kurbanını Hayat Ağacı Derneğine bağışladı

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kurbanını Hayat Ağacı Derneğine bağışladı.

Kurulduğu günden bu yana veren el ile alan eli buluşturan Hayat Ağacı Derneği her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Vekaletle Kurban' kampanyası düzenleyerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Hayat Ağacı Derneği vasıtasıyla kesilen kurbanlar, Gıda Bankasından alışveriş yapan vatandaşlara limit dışı olarak dağıtılıyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de kurbanını Hayat Ağacı Derneğine bağışladı. Başkan Bilgin 2021 yılı için Hayat Ağacı ve Gıda Bankası kurban hisse bedelinin 1850 TL olduğunu ifade ederek elden başvuru yapmak isteyenlerin 19 Temmuz'a banka aracılığıyla başvuruların 16 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi.

Hisse bedeli 1850 TL

Başkan Hilmi Bilgin Hayat Ağacı Derneğinin, hayır sahiplerinin bağışlarını Gıda Bankası vasıtası ile ihtiyaç sahiplerine market ortamında ulaştırdığını ifade ederek "Hayat Ağacı Derneği'nde Vekaletle Kurban Kampanyası bu yılda devam ediyor. Öncelikle tüm hemşerilerimizin gelecek Kurban Bayramı mübarek olsun. Sivas Belediyesi olarak Hayat Ağacı Derneğimiz bünyesinde uzun yıllardır şeffaf ve oturmuş bir sistemle vekaletle kurban kesmek isteyen hemşerilerimizin kurbanlarını keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtımını uzun yıllardır yapıyoruz. Bu yıl da Hayat Ağacı Derneğimiz aracılığıyla vekaletle kurban kesmek isteyen hemşerilerimizin kurbanlarını keseceğiz. Bu sene belirlenen büyükbaş kurban hisse bedelimiz 1850 TL. Hemşerilerimiz bu ücreti banka yoluyla veya bizzat Hayat Ağacı Derneğimize uğrayarak ödedikleri takdirde kendi adlarına sağlıklı, seçilmiş, şartlara uygun kurbanlıklarımızı keserek ihtiyaç sahiplerimize ulaştıracağız. Yine ayriyeten 5 kg eti de bayramın ikinci gününden itibaren isteyen hisse sahiplerimiz gelip Hayat Ağacı Derneğinden kendileri alabilirler" dedi.

Başkan kurban vekaletini Hayat Ağacı Derneğine verdi
Başkan kurban vekaletini Hayat Ağacı Derneğine verdi
Başkan kurban vekaletini Hayat Ağacı Derneğine verdi
Başkan kurban vekaletini Hayat Ağacı Derneğine verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan

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