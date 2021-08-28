Başkan Kulat: "Yalan siyaseti değil, eser siyaseti kazanacak"
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Başkan Kulat: "Yalan siyaseti değil, eser siyaseti kazanacak"

Başkan Kulat: 'Yalan siyaseti değil, eser siyaseti kazanacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, "Yalan siyaseti değil, eser siyaseti kazanacak" dedi.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, "Yalan siyaseti değil, eser siyaseti kazanacak" dedi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Söğüt köyünde, yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Söğüt Köyü ziyaretine AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak ve İl Genel Meclisi üyeleri Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün ve Ahmet Şimşek ile birlikte gittiklerini belirtti.

Başkan Kulat, "Milletvekilimiz İshak Gazel ile birlikte Söğüt köyümüzdeki beton asfalt yol çalışmasını yerinde inceleyip, vatandaşlarımızla hasbihal ettik. 2023'te, yalan siyaset değil, eser siyaseti kazanacak inşallah" ifadelerini kulandı. - KÜTAHYA

Başkan Kulat: 'Yalan siyaseti değil, eser siyaseti kazanacak'
Başkan Kulat: 'Yalan siyaseti değil, eser siyaseti kazanacak'
Başkan Kulat: 'Yalan siyaseti değil, eser siyaseti kazanacak'
Başkan Kulat: 'Yalan siyaseti değil, eser siyaseti kazanacak'
Başkan Kulat: 'Yalan siyaseti değil, eser siyaseti kazanacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Kulat: "Yalan siyaseti değil, eser siyaseti kazanacak" - Haberler
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