Başkan Kul Galericilerle ile Bir Araya Geldi

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede faaliyet gösteren galerici esnafıyla bir araya geldi.

Kul, Terme Oto Galericiler Derneği Başkanı Osman Cengiz ve galerici esnafıyla bir restoranda yaptığı toplantıda, 4 yıllık çalışmalarını anlattı.

Göreve başlamalarından bugüne çok sayıda büyük projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kul, önceliklerinin büyük sorunları ortadan kaldırmak ve daha yaşanabilir bir kent ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Kul, imkanları ölçüsünde Oto Galericiler Sitesi yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Osman Cengiz de Terme'de bulunan ikinci el minibüs galerilerinin Türkiye'de önemli yere sahip olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bu alandaki ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını karşılıyoruz. Özellikle Adana, Diyarbakır, Trabzon, Ordu illerinden büyük talep geliyor. Yılda 5 binin üzerinde minibüs satıyoruz. Türkiye'nin bir ilinde, ilçesinde veya kasabasında bir minibüs satılacak olsa telefonla buradaki galerilere telefon açılır ve fiyat alınır."

Oto Galericiler Sitesi olabilecek alanlarla ilgili Kul'a bilgi veren Cengiz, el birliği ile Terme'ye modern bir site kazandırmak istediklerini kaydetti.