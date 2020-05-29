Başkan Koyuncu'dan Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Koyuncu'dan Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü'yü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Başkan Koyuncu'dan Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret
29.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:34

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü'yü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Geçtiğimiz aylarda görevlerine yeni atanan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü'yü makamında ziyaret eden Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin hayırlı olsun temennisinde bulundu. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, hem emniyet Müdürü Ali Temiz ile hem de Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Emirdağ'ın tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri ile görülmesi gereken bir ilçe olduğunu belirten Başkan Koyuncu, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde ve polis teşkilatı ile iç içe çalıştıklarını söyledi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ise ziyaretinden dolayı Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'ya ve Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin'e teşekkür ederek, Afyonkarahisar'ın huzur ve güvenliği için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

Başkan Koyuncu, topak ev hediye etti

Başkanlar daha sonra Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü'yü de ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ziyaret anısına ilçenin simgesi olan topak evin maketini hediye etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi Haber
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Adnan Menderes Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Ersin Korkut Hatice Çarpar Seren Serengil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Silah Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Başkan Koyuncu'dan Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 12:34:46. #1.15#
title