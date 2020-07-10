Başkan Koştu'dan dedektif gibi çalışan zabıtaya ödül Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kapalı Pazaryeri'nde içi nakit para ve ziynet eşyası dolu olan cüzdanı bularak sahibine teslim eden zabıta memurları Eşref Özsaraç ve Burak Altay'ı teşekkür belgesi ve ikramiye ile ödüllendirdi.

BAŞKAN KOŞTU "UĞRAŞLARI İÇİN KUTLUYORUM"

Pazaryerinde bulunan cüzdanı sahibi Şennur Durmaz'a ulaştırabilmek için adeta dedektif gibi çalışan Zabıta Memurları Eşref Özsaraç ve Burak Altay'ı bu örnek çalışmalarından ötürü kutlayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, her iki memuru teşekkür belgesi ve ikramiye ile ödüllendirdi. Başkan Koştu, "Geçmişten günümüze yardımlaşmayı seven, kendisinin olmayanı bulduğunda sahibine ulaştırmak için uğraş veren, birisi bilmediği adresi sorduğunda adrese kadar götüren değerlere sahip bir milletiz. Zabıta kardeşlerimizin göstermiş oldukları bu hassasiyette bizim bu değerlere sahip olmamızın bir yansımasıdır. Üstelik bu iki kardeşimiz cüzdanı bulup, sahibi gelip alsın diye beklemeden adeta dedektif gibi uğraş vererek en kısa zamanda sahibine teslim ederek güzel bir davranış örneği sergilemişlerdir. Kendilerini kutluyorum" dedi.

İKİ ZABITA DEDEKTİF GİBİ ÇALIŞMIŞTI

Cüzdanı bulunduktan sonra sahibini bulabilmek için büyük uğraş veren zabıta ekipleri, adeta dedektif gibi çalışma yürüterek cüzdan içinden çıkan alış veriş kartından ait olduğu markete ulaşmıştı. Markette kimlik numarasına ulaşan zabıtalar, kimlik numarası sorgulamasından şahsın adresini tespit etmişler ve cüzdan sahibi Şennur Durmaz'a içerisinde bin 130 tl para ve ziynet eşyası bulanan cüzdanı tutanakla teslim etmişlerdi.

Kaynak: Bültenler