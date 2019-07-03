Başkan Köse muhtarlarla buluştu

Safranbolu Belediye Başkan Elif Köse, Safranbolulu muhtarlarla bir araya geldi.

Tokatlı Köyü Muhtarlığı Sosyal Tesisleri'nde muhtar derneği tarafından organize edilen programa katılan Başkan Köse, "Gerçekleştirilen hizmetlerimizde de mahallelerin sorunlarının gerekli kurumlara iletilmesinde de muhtarlarımız büyük rol oynuyor." dedi.

Mahallelilerin sorunlarını dinleyen ve notlarını alan Köse, "Göreve geldiğimiz gün de ifade ettiğimiz gibi Safranbolu'yu hep birlikte güzel yerlere taşıyacağız. Bu bağlamda muhtarlarımız da hizmetlerin yerine getirilmesinde, vatandaşların taleplerinin iletilmesinde en büyük rolü oynamakta. Bizler de belediye olarak onlarla sık sık bir araya geliyoruz. Bu akşam da derneğimiz tarafından organize edilen programda birlikteyiz. Sorunları ve çözüm yollarını konuştuk. İnşallah bu programlara devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA