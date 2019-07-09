Başkan Köse Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu

Safranbolu Belediye Başkan Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı İşadamı Şefik Dizdar tarafından yaptırılan Leyla Dizdar Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında Başkan Köse'ye İşadamı Şefik Dizdar, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Baki Duvan, Safranbolu Belediyesi İmar Müdürü Başak Dökmeci, Fen İşleri Müdürü Muzaffer Şahin ve Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdür Yunus Kol eşlik etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Aslanlar Leyla Dizdar Kültür Merkezinin Safranbolu için çok önemli bir kazanım olduğunu ve inşaatta sona yaklaşıldığını söyledi.

Konferans salonlarının yanı sıra, idari kısım, kreş, kütüphane, kafeterya fuaye salonu ve galerileri içerisinde barındıracak olan merkezin Safranbolu'daki büyük bir ihtiyacı karşılayacağını kaydeden Başkan Köse, "Böylesi önemli bir kompleksi ilçemize kazandıran değerli işadamımız Şefik Dizdar Beyefendiye teşekkür ediyor, yine değerli eşleri Leyla Dizdar hanımefendiye bir kez daha rahmet diliyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA