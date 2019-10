Başkan Kopal: "Halkın sağlığını bozanların cezası hapis olmalı"

21.10.2019 13:53

Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kopal, halkın sağlığını bozan kişilerin hapis cezası alması gerektiğini söyledi.



Tarım ve Orman Bakanlığı uzun süredir yürüttüğü laboratuvar çalışmaların neticesinde hileli gıdaları tek tek tespit etti. Bu ürünlerin listesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde yayınlandı. Yayımlanma sonrasında Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kopal konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kopal, Halkın sağlığını bozan kişilerin hapis cezası alması gerektiğin belirti.



Men etme yetkim yok



Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kopal yaptığı açıklamada, "Namuslu dürüst çalışan esnafımızı lekeleyen kişiler var. Ben bu kişileri kınıyorum. Bunları ben dürüstlüğe davet ediyorum. Bizim esnafımızdan herkes rahatlıkla etlerini alabilirler. Öyle bir şey olursa da kurum olarak onu üyelikten sileriz. Esnaflıktan men etme yetkim yoktur. Biz gerekli tedbirler alırız. 1 ton ete 100 gram 200 gram at eti karışsın o ette at eti çıkıyor. Kırmızı eti kesen bıçağı tavuğa, tavuğa kestiği bıçağı da kırmızı ete sürmemek lazım. O bıçağı sürdün kestin o eti köfte yap tavuk eti çıkıyor analizlerde. Kasap arkadaşları hep uyarıyorum. At etlerinden sucuk yapan kişiler yıllarca devam ediyor. Burada suçu Tarım İl Müdürlüklerinde görüyorum. Mahkemelerin cezaları çok az. Bir kere cezalarımız çok hafif. İnsanların sağlıklarını bozanlara hapis cezası verilmesi lazım. Hapis olmuş olsa şu imalat eden kişiler şuanda hapiste olurdu. Kanun bir kere caydırıcı olacak. Halkın sağlığını hiçe saymamız lazım. Bizim için ilk sırada halkın sağlığı var. Fasoncular üzerinde denetimin daha çok artması gerekiyor. Herkesin etini almaması lazım. Gerekli cezaların artması lazım. Kime yaptı, kimden geldiyse maddi ve manevi olarak cezanın verilmesi lazım" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA