Başkan Koloğlu selin yaralarını sarmak için çalışıyor

07.10.2019 19:11

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 18 Temmuz'da yaşanan selde etkilenen Cumayeri için Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Ankara'da temaslarda bulundu. Koloğlu hazırladığı raporları DSİ Genel Müdürüne sundu.



Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ilçede 18 Temmuz'da yaşanan sel afetinin yaralarını sarmak için Ankara'da çalmadık kapı bırakmıyor. Başkan Koloğlu, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ı makamında ziyaret ederek, Cumayeri Merkezinden geçen derenin sel sonrası oluşan hasar ve yapılacak olan ıslah projesi dosyasını iletti. - DÜZCE

Kaynak: İHA