Başkan Koçer'e ziyaretler

17.10.2019 12:12

AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Harun Tüfekçi, AK partili ilçelere teşekkür ve hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürüyor.

Son olarak Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer'i makamında ziyaret eden Tüfekçi, "Belediye Başkanı seçilen Yalıhüyük Belediye Başkanımız Hasan Koçer'e hayırlı olsun, Yalıhüyük ilçe teşkilatımıza ve büyük desteğini gördüğümüz ilçe halkına da teşekkür ziyaretlerinde bulunuyoruz." dedi.

Başkan Koçer de ziyaretinden dolayı Harun Tüfekçi'ye teşekkür etti.

Ziyarete Yalıhüyük AK Parti İlçe Başkanı Seyfettin Pişkin, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet İnce, Kadın Kolları Başkanı Naime Ceran, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Ziyaretin ardından Tüfekçi Ahırlı ve Bozkır ilçelerine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA