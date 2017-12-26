Başkan Kocaoğlu'ndan İl Kongresi Öncesi CHP İzmir'de Toplantı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 7 Ocak'ta düzenlenecek CHP İzmir İl Kongresi öncesinde CHP İzmir İl Başkanlığında Başkan Asuman Ali Güven ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek tek tek görüşme yapıyor.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 7 Ocak'ta yapacak CHP İzmir İl Kongresi öncesinde ilçe başkanları, belediye başkanları ve milletvekilleriyle toplantı yaptı. Son olarak CHP İzmir İl Başkanlığında Başkan Asuman Ali Güven ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Kocaoğlu, burada il başkanlığı adaylığı konusunda tek tek görüşmeler yapmaya başladı.



Kılıçdaroğlu katılabilir



Toplantı hakkında bilgi veren CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, "26 yönetim kurulu üyesi, 7 disiplin kurulu üyesi, ben ve Başkan Kocaoğlu olmak üzere 35 kişilik bir salonda beraberdik hepimiz. Aziz Bey düşüncelerini paylaştı, ben de kısaca süreci özetledim. İyi işler yaptığımızı başarılı çalışmalar yaptığımızı, 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra Türkiye'nin yeni sürece girdiğini belirttik. 2 yıl 1 hafta geçti yönetimimizde. Bu süreçte partimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığımızı söyledim. Kucaklayıcı bir anlayış içinde yönetimimizi sürdürdük. İzmir il örgütü en güçlü sayıyla bütün etkinliklere katıldı, bu süreci bu günlere taşıdık. Delege seçimleri ile başlayan süreci ilçe kongrelerimiz ile iyi bir şekilde götürdük. Ilıman bir iklim oluşturduk. Genel başkanımızın il kongresine katılma olasılığı çok yüksek" dedi.



"Zannediyorum isim vermek istiyorlar"



Bir önceki seçimde olduğu gibi partide ayrışma olmasın diye bir arayışın olduğunu vurgulayan Başkan Güven, "Bu arayış konusunda Aziz Bey'in çalışmaları var. O çerçevede bugün bizi ziyaret etti. Arkadaşlarımız Aziz Bey'e birebir düşüncelerini anlatmak istediler. Zannediyorum isim vermek istiyorlar. Şu an Aziz Bey, arkadaşlarımız ile tek tek görüşmeye başladı. Süreç devam ediyor. Bu süreç olumlu mu olur, ne şekilde sonuçlanır bilemiyorum. İnşallah partimize olumlu bir katkısı olur. Önemli olan partimizin kongreden güçlü kadrolarla çıkmasıdır. Sürecin önünü tıkamaya değil tam tersi çalıştırmaya çalışıyorum. Asla önünü kapatmıyoruz. Bu da bizim demokrasiye olan inancımızdır" diye konuştu. - İZMİR