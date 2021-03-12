Başkan Kocaispir çalışmaları denetledi
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Başkan Kocaispir çalışmaları denetledi

12.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:18
Başkan Kocaispir çalışmaları denetledi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kiremithane, 19 Mayıs ve Levent mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi, Sinanpaşa ve Yavuzlar mahallerinde esnafı dinledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kiremithane, 19 Mayıs ve Levent mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi, Sinanpaşa ve Yavuzlar mahallerinde esnafı dinledi.

Sokak sağlıklaştırma projesinin devam ettiği Çiftlik Yolu'nda incelemelerde bulunan Başkan Kocaispir, esnafla buluştu, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Çiftlik Yolu sokak sağlıklaştırmasının tamamlandığında örnek bir sokak olacağını ifade eden Başkan Kocaispir, benzer çalışmaların Yavuzlar eski sinema sokağı, Yamaçlı 1000 sokak, 19 Mayıs 1062 sokak, Kışla, PTT Evleri, Kazım Karabekir ve Geçitli mahallelerinde de uygulanacağını ifade etti.

Levent Mahallesinde belediye tarafından yaptırılan muhtarlık binasını da inceleyen Başkan Kocaispir, temeli atılan Mahalle Kütüphanesi'ndeki çalışmaları denetledi.

19 Mayıs Mahallesi'ne kazandırılan Taziye Evi'ni mahalle sakinleri ile birlikte inceleyen Başkan Kocaispir, Taziye Evi'nin çok yakında hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Sinanpaşa Mahallesi ve Yavuzlar esnafına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Kocaispir, tek tek işyerlerini gezerek, Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ ile ortak yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri Başkan Kocaispir ve ekibine teşekkür etti. - ADANA

Başkan Kocaispir çalışmaları denetledi
Başkan Kocaispir çalışmaları denetledi
Başkan Kocaispir çalışmaları denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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