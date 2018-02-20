Başkan Kıyma, Stk Temsilcileriyle Buluştu

Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, Samsun'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Kıyma, Yakakent Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Çözüm Merkezi'nde belediye başkan yardımcısı ve belediye birim amirlerinin katılımıyla STK temsilcileriyle buluştu.

İlçede çevre düzenleme ve peyzaj, şehir içi ve şehir dışı aydınlatma, Yakakent mantısının tescillenmesi, MOBESE, 75 yataklı tam teşekküllü şehir hastanesi gibi pek çok proje yürütüldüğünü anlatan Kıyma, "Daha yapılacak çok işimiz, birçok projemiz var. Bunların hepsini tamamlayacağız inşallah. Bu ilçeyi, sahilimizi sizlerle birlikte, bilinirliğiyle geliştireceğiz, hak ettiği yere getireceğiz." diye konuştu.

Her türlü fikri, görüşü dinlemek için geldiğini anlatan Kıyma, Yakakent için el birliği yapılmasını istedi.

Toplantının ardından Kıyma, katılımcılara teşekkür plaketi verdi.