Başkan Kırgöz'den Koronavirüs raporu Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, koronavirüs ile mücadelede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs salgının başladığı günden bu yana ilçede bulaşı riskine karşı mücadele veren Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Yoğun tempo

Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü ilk andan itibaren yoğun bir mücadele içerisinde olduklarını kaydeden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz,

"Salgınla mücadelede dezenfektasyon çalışmalarımız başta olmak üzere, bilgilendirme ve sosyal yardımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Salgın son bulana kadar da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ilçe merkezimiz başta olmak üzere, Çandarlı ve kırsal bölgemiz dahil 30 mahallemizdeki caddeler ve sokaklar ile 28 kamu kurumu, 40 ibadethane, bin 200 işyeri, 160 ticari taksi, şehir içi minibüs, s plakalı araç, 80 kamuya açık alan, park ve meydanda dezenfektasyon çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve bu çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Pazar yerlerine özel önlemler

İlçedeki pazar yerlerinde açıklanan genelgelere göre özel önlemler aldıklarını kaydeden Başkan Kırgöz, "Zabıta Müdürlüğümüz tarafından Dikili merkez ve Çandarlı Mahallesinde kurulan pazar yerlerinin giriş ve çıkışları kapatıldı. Pazar stantlarını 3 metre aralıklarla kurduruyoruz. Uyarı işaretleri ile giriş-çıkış noktalarımız oluşturuldu. Esnaflarımızın maske ve eldiven takmalarına dikkat ediyoruz. Esnaf sayısının iki katı kadar vatandaşımız pazar yerine alınıyor. Giriş noktasında diğer vatandaşlarımız2 metre aralıklarla bekletiliyor. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske veriliyor. Pazar yerine giren vatandaşlarımız alışveriş sonrası diğer çıkış kapısına yönlendirildiği için temasın önüne geçiliyor. Pazar esnafı ve vatandaşlarımız için ayrıca ateş ölçer uygulaması yapılıyor. Pazar yeri girişlerinde dezenfektan makinelerimizi de kurduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen destekle birlikte toplam 25 bin adet maske, 25 bin adet eldiven, 650 litre el dezenfektanı dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.

Vatandaşın yanında

Genelge ile dışarı çıkması yasaklanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları da unutmadıklarını ifade eden Başkan Kırgöz, "Evde kalmak zorunda olan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tarafımıza gelen telefonları ekiplerimize yönlendirerek kendilerine destek oluyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Gıda paketi desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ihtiyaç sahiplerine gıda paketi desteğinde bulunduklarını da belirten Başkan Kırgöz, "Erzak yardımında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dikili Belediyesi ortaklığında ailelerimize gıda paketlerimizi ulaştırıyoruz. Dikili Belediyesi bünyesinde başlatılan "Birlikte Dikili Dostluk Köprüsü" kampanyası kapsamında vatandaşlarımızın da desteğiyle bugüne kadar toplamda 1500 yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşturduk. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Evde büyüklere spor, küçüklere masallar

Evde kalan vatandaşlar için farklı etkinlikleri de hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Kırgöz, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde "Evde kal ama sporsuz kalma" sloganıyla Dikili Belediyesi pilates eğitmenimiz tarafından spor etkinliklerimize başlattık. Belediyemize ait sosyal medya hesaplarından spor aktivitelerimizi Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri canlı olarak yayınlıyoruz. Ayrıca 23 Nisan 2020 tarihinden itibaren çocuklarımız için sosyal medya hesaplarımızdan "Küçüklere Masallar" etkinliğine de başladık. Salı ve Perşembe günleri saat 11.30'da çocuklarımız masal dinleyerek vakit geçirecekler. Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru için biz görevimizin başındayız. Bu süreç geçene kadar onlardan tek isteğimiz lütfen kurallara uysunlar ve evde kalsınlar" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler