Başkan Kılınç yanan taziye evini inceledi
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Başkan Kılınç yanan taziye evini inceledi

Önceki gece çıkan yangında kullanılmaz hale gelen Ramazan Kurt Taziye evinde Belediye Başkanı Süleyman Kılınç incelemede bulundu.

07.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:27
Başkan Kılınç yanan taziye evini inceledi

Önceki gece çıkan yangında kullanılmaz hale gelen Taziye evinde Belediye Başkanı incelemede bulundu.


Turgut Reis Mahallesi Zombaba Cami yanındaki Ramazan Kurt Taziye evinin 2. Katındaki kadınlar kısmında klimadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin her yeri sardığı yangın itfaiye ekipleri tarafından bir süre sonra söndürüldü.


Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yanan taziye evine gelerek Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş ile birlikte gezdi. Yanan yerleri inceleyen Başkan Kılınç, taziye evinin 2. Katının tamamen kullanılmaz hale geldiğini ve en kısa sürede buraya gerekli müdahalenin yapılarak eski haline getirileceğini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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