Başkan Kılınç'ın 23 Nisan Mesajı

AYDIN (İHA) – AK Parti'li Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ile bir mesaj yayınladı.

Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, mesajında; "23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti açısından önemli bir tarihtir. 23 Nisan 1920'de açılan Meclisimiz, kurulduğu andan bugüne kadar geçen süre içerisinde Devletimizin, Cumhuriyetimizin ve Demokrasimizin en büyük teminatı olmuştur. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza meclisimizin kurulmasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün tüm dünya çocukları tarafından coşkuyla kutlanmaktadır. Bu bayram Türkiye Cumhuriyetinin gelecek nesillere verdiği değerin, inancın ve güvenin bir göstergesidir. Ayrıca çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin onlara olan güveninin ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle siz çocuklarımıza armağan edilen ve mili iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tüm kalbimle kutluyor, mutluluğunuzun, coşkunuzun ve umutlarınızın daim olması temennilerimle, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN