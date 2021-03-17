Başkan Kılıç'tan evi yanan yaşlı kadına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Kılıç'tan evi yanan yaşlı kadına destek

17.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:25
Başkan Kılıç'tan evi yanan yaşlı kadına destek

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kemalpaşa Mahallesi'nde evi yanan Kezban Kara'yı ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kemalpaşa Mahallesi'nde evi yanan Kezban Kara'yı ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Başkan Kılıç, "Mağdur vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kemalpaşa Mahallesi'nde geçen günlerde, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında Kezban Kara'ya ait ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi oluştu. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, olayın yaşandığı bölgeye giderek, yangında mağdur olan Kezban Kara'yı ziyaret etti.

Evi yanan Kezban Kara'nın taleplerini dinleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Kezban teyzemize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Can kaybının olmayışı sevindirici. Yangına anında müdahale eden itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Mağdur vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyarette Başkan Kılıç'a Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Salih Soylu da eşlik etti. - SAMSUN

Başkan Kılıç'tan evi yanan yaşlı kadına destek
Başkan Kılıç'tan evi yanan yaşlı kadına destek
Başkan Kılıç'tan evi yanan yaşlı kadına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Ezgi Eyüboğlu Yılmaz Erdoğan
Spor Deniz Türüç Bülent Uygun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Kılıç'tan evi yanan yaşlı kadına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 17:36:19. #1.16#
title