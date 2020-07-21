Başkan Kılıç: "Güzel Bafra'mızın güzel insanlarına hizmete devam ediyoruz"
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Başkan Kılıç: "Güzel Bafra'mızın güzel insanlarına hizmete devam ediyoruz"

Bafra Belediyesi, ilçenin farklı yerlerinde başlattığı yol yapım ve onarım çalışmalarına dört bir koldan devam ediyor.

Başkan Kılıç:
21.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:29

Bafra Belediyesi, ilçenin farklı yerlerinde başlattığı yol yapım ve onarım çalışmalarına dört bir koldan devam ediyor.

İlçenin merkez ve dış mahallerinde sürdürülen yol bakım, onarım, yol açma, sathi kaplama çalışmalarında Belediyenin araç filosuna katılan kombine satıh kaplama aracının sağladığı katkı ise dikkat çekiyor. Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Fevzi Çakmak Mahallesi'nde de asfalt, Osmanbeyli Mahallesi'nde Sathi Kaplama, yol genişletme, serme, Elifli-Sürmeli Mahalleleri bağlantı yolu sathi kaplama çalışmaları yoğun bir tempo ile devam ediyor. Elifli-Sürmeli bağlantı yolunun Sürmeli Mahallesi kısmında devam eden sathi kaplama çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı.

"Büyük bir özen ve gayretle çalışıyoruz"

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "İlçemizin en önemli sorunlarının başında gelen yol sorununu çözmek amacıyla ilçemizin farklı yerlerinde başlattığımız çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hizmet araçlarımız bünyesine kazandırdığımız Kombine satıh kaplama aracımızın çalışmalarımıza sağladığı katkı kısa süre içinde kendini gösterdi. Tüm mahalle muhtarlarımız ile istişare içerisinde yaptığımız çalışmalarda kısa sürede verim alma gayretindeyiz. Ekiplerimiz Bafra'mızın dört bir yanında büyük bir özveri ve gayretle çalışıyor. İnşallah ilçemizdeki bütün eksiklikleri program dahilinde zamanla gidereceğiz. Bafra Belediyesi olarak bu güzel ilçenin güzel insanlarına hizmet etmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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