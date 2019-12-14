Başkan Kılıç: "Genç Bafralıların yardımı yüz güldürecek"

14.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:00

İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu (BADEF) bağlı İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Emre Şen ve yönetimi, Bafra'da bir dizi ziyarette bulundu.



İlk olarak Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı makamında ziyaret eden İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Emre Şen ve yönetimi, hayırsever iş insanı Ahmet Kocabaş ve Mehmet Aşcı dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Sosyal yardım projeleri kapsamında ilçemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtmak üzere bot ve mont dağıtımı gerçekleştirmeye gelen ve bizleri de ziyaret eden İstanbul Bafra Dernekler Federasyonuna bağlı İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Emre Şen ve dernek yönetimine canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten çok güzel bir davranış, bizim Bafralılara yakışır da bir davranış. Bu tür girişimler inşallah örnek olacak. Bunu arkadaşlarımız bu işi ilk de yapmıyorlar. Bafralılar olarak İstanbul'da organize olup Bafra'yı düşünmeleri bizim için çok değerli. İnşallah Genç Bafralılar Derneğinin bu yardımları ile bizim çocuklarımız, ihtiyaç sahibi olan insanlar sevinecekler, yüzleri gülecek" dedi.



İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Emre Şen ise, "Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a bizlere ve yönetimimize gösterdiği yakın ilgiden dolayı en derin kalbi şükranlarımızı sunar, çalışmalarında başarılar dileriz" diye konuştu.



Ziyaretin ardından Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile birlikte giden heyet, bot ve kabanları Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'na ihtiyaç bulunan okullarda ki öğrencilere verilmek üzere teslim ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA