Başkan Kılca: "Karatayımıza hizmet yakışıyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Kılca: "Karatayımıza hizmet yakışıyor"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi bir yandan ilçenin dört bir tarafında asfalt çalışmalarını sürdürürken bir yandan da alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Kılca:
22.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:39

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi bir yandan ilçenin dört bir tarafında asfalt çalışmalarını sürdürürken bir yandan da alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2020 yılı için planlanan 200 bin tonluk asfalt hedefini tutturmak için gece gündüz çalışıyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında İsmil-Ovakavağı Mahalleleri arasındaki asfaltlama çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına Mengene Mahallesinde 2 kilometrelik alanda, Emirgazi Mahallesinde 1 kilometrelik alanda ve Ovakavağı Mahallesinde alt yapısı tamamlanan bölgelerde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında Mengene, Emirgazi ve Ovakavağı Mahallelerinde asfalt serim çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Altyapı, üstyapı çalışmalarıyla birlikte sosyal belediyecilik anlayışımızı hemşehrilerimize hissettirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Karatay'a hizmet yakışıyor, biz de layıkıyla Karataylılara hizmetkar olmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

"Yollarımızın daha güvenli ve konforlu olması için çalışıyoruz"

Karatay'a artı değer katacak çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Başkan Kılca, "Karataylı hemşehrilerimizin hayat standartlarını daha da yükseltmek için asfaltlama, yol genişletme ve asfalt bakım-onarım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaz aylarıyla birlikte daha da hızlandırdığımız çalışmalarımızla Karatay yollarının daha modern, konforlu ve güvenli olması uğraş veriyoruz. Bu kapsamda programa aldığımız İsmil-Ovakavağı Mahalleleri arasındaki yolda sıcak asfalt çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Ekiplerimiz bir taraftan da Mengene Mahallemizde 2 kilometrelik alanda, Emirgazi Mahallemizde 1 kilometrelik alanda ve Ovakavağı Mahallemizde alt yapı çalışmaları tamamlanan ana arterlerde sıcak asfalt serim çalışmasını gerçekleştiriyor. 2020 yılsonu 200 bin ton rakamına adım adım ilerliyoruz. Mengene, Emirgazi ve Ovakavağı Mahallerimizdeki çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamladıktan hemen sonra Karaaslandede Mahallemizde ve Nakipoğlu-Köprübaşı Mahallelerimizi bağlayan Gedik Ahmet Paşa sokakta çalışmalarımızı yürüterek; yenilenen yollarımızı, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Karataylı hemşehrilerimizin en iyi hizmeti alabilmesi için yaz sıcaklarında gayretle çalışan, ter döken tüm ekiplerimize de teşekkürü bir borç bilirim" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Magazin
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Güncel
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı 3. Sayfa
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı Güncel
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler...
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Magazin
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında baraj boşaltılmaya başlandı
200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında baraj boşaltılmaya başlandı
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Tuvana Türkay Seyfi Dursunoğlu
Spor Gökhan Gönül Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Başkan Kılca: "Karatayımıza hizmet yakışıyor" - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 13:35:23. #1.15#
title