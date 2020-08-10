Başkan Kılca: "Karatay'ı birlikte yöneterek ilçemizi güzelleştiriyoruz"
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Başkan Kılca: "Karatay'ı birlikte yöneterek ilçemizi güzelleştiriyoruz"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Sultan Mesut Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Kılca:
10.08.2020 17:08 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:11

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Sultan Mesut Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Karatay Belediyesi olarak ilçe yönetimine vatandaşların da dahil edilmesine özen gösterdiklerinin altını çizen Hasan Kılca, "Bu sayede ilçemizi ilgilendiren pek çok konuda birlikte karar vererek Karatay'ımızın gelişmesine ve güzelleşmesine vesile oluyoruz" dedi.

Karatay'da ilçe yönetimine vatandaşları da dahil ederek katılımcı bir yönetim şeklini benimseyen Karatay Belediyesi, bu kapsamda vatandaşın fikirlerine doğrudan ulaşabilmek adına pek çok adımlar atıyor. Bu kapsamda sık sık mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Sultan Mesut Mahallesinde muhtar ve mahalle sakinleriyle buluştu. Karatay Belediyesinin bölgede yürüttüğü çalışmalar hakkında vatandaşa bilgi veren, mahallelinin istek ve taleplerini dinleyen Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleye kazandırılacak olan parkta da inceleme yaptı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesinin de katkılarıyla Sultan Mesut Mahallesinde hizmet vermeye başlayan Şehit Battal Yıldız Devriye Ekipler Amirliğini de ziyaret etti. Başkan Hasan Kılca, bir süre merkezde görev yapan emniyet mensuplarıyla sohbet etti.

"Karatay'ımızı birlikte yöneterek ilçemizi güzelleştiriyoruz"

Karatay Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ile Karatay Belediyesi Meclisi üyelerinin de katıldığı ziyaretleri ve park yapımı incelemesini değerlendiren Başkan Hasan Kılca, ilçenin bütün mahallelerine aynı seviye ve kalitede hizmet götürmek için çaba gösterdiklerinin altını çizerek, bu kapsamda da birlikte yönetme anlayışını titizlikle sürdürdüklerini aktardı. Hasan Kılca, "Bizler, ilçemizin geleceğine dair hep beraber karar vereceğimizi söylemiştik. Bu sözümüzün tecellisi olarak da yaklaşık bir buçuk yıldır hep vatandaşlarımızın içinde olmaya, onlarla hasbihal etmeye büyük önem veriyoruz. Bugün de Sultan Mesut Mahallemize misafir olduk. Öncelikle muhtarımız başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Muhtarımızla ve mahalle sakinlerimizle pek çok konuda istişarelerde bulunduk. Mahalle sakinlerimizin istek ve taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. Ziyaretimizde ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin mahallemizde yapımını sürdürdüğü parkta da incelemelerde bulunduk. Mahalle sakinlerimizin çocuklarımızın güzel vakitler geçirebileceği bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz. Amacımız bu ve daha pek çok hizmet ile projeyi hemşehrilerimizin görüşünü, fikrini alarak hayata geçirmek. Böylece Karatay'ımızı birlikte yönetiyoruz ve ilçemizi yine birlikte geliştirip güzelleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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