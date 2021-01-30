Başkan Keskin: Kutsal mabedimize yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum
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Başkan Keskin: Kutsal mabedimize yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum

30.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:21
Başkan Keskin: Kutsal mabedimize yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine bir tepki de Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'den geldi. Başkan Keskin, "Bu ahlaksızlığı özgürlük olarak asla kabul edemeyiz. Adalet önünde hesap vereceklerdir" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine yönelik tepkisini dile getirdi.

"ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

"Boğaziçi Üniversitesi'nde kutsal mabedimiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum" diyen Başkan Keskin, "Dinimize ve değerlerimize yapılan her türlü saldırının sonuna kadar karşısındayız. Bu ahlaksızlığı özgürlük olarak asla kabul edemeyiz. Adalet önünde hesap vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Keskin'in o paylaşımı;

Başkan Keskin: Kutsal mabedimize yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum

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