Başkan Kepez'den kadınlara övgü dolu sözler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Kepez'den kadınlara övgü dolu sözler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Kepez'den kadınlara övgü dolu sözler

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçedeki kadınları makamında kabul ederek onlara övgü dolu sözler sarf etti.

İNHİSAR, BİLECİK (İHA) - İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçedeki kadınları makamında kabul ederek onlara övgü dolu sözler sarf etti.

İnhisar'da yaşayan üretici kadınlar İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'i makamında ziyaret etti. Kadınlara övgü dolu sözler sarf eden Başkan Kepez, "Hayatımızın vazgeçilmezleri olan kadınlarımızın değerini her gün bilmek ve hatırlamak hem insani hem de dini görevimizdir. Cenneti ayaklarının altına seren Rabbimiz, kadınlarımıza en önemli unvanı 'Anne' olarak vermiştir. Bir gün değil her gün kadınlar günü olması temennisiyle" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Başkan Kepez'den kadınlara övgü dolu sözler

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Kepez, İnhisar, Kepez, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title