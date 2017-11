Başkan Kaynarca 40 Günde 30 Mahalleyi Gezdi

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı kongresini tamamlayan İbrahim Yılmaz Kaynarca, 40 günde 30 mahalleyi ziyaret etti.



Değişimi mahalle başkanları ve yönetimlerinde tamamlayan Başkan Kaynarca, ara vermeden sahaya hızlı bir giriş yaptı. Her gün bir mahallede sorun tespiti, yolları ve genel mahalle durumunu kontrol eden ekipler, tüm günü mahallede geçirerek hasta, yaşlı, şehit ailesi ve esnaf ziyaretleri yapıyorlar. 6 aylık planlanan çalışmalara, tüm teşkilat da katılım gösteriyor. Konu ile ilgili bilgi veren Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, "Seçimle alakası olmaksızın 6 aylık çok düzenli bir program hazırladık, her mahallede kendi sorunları ve yerel yönetimin sorumlulukları ile ilgili bir dosya hazırlayıp kendi üzerimize düşenlerin tespitini, belediyenin üzerine düşenlerin de takibini yapmaya çalışıyoruz. Ekibimizle birlikte yüzlerce eve ziyaret gerçekleştirildi. Sadece ben 50 civarında eve ziyaret gerçekleştirdim. Gönül olmasa, milletle birlikte olma isteği olmasa bunların yapılması imkansız. Tepebaşı halkı da bu programlara büyük bir ilgi ve teveccüh gösterdi. Seçim sandık dışında da her daim hemşehrilerimizleyiz. Tepebaşı teşkilatının hedefi 2019 ve bu hedefe daha başarılı ve sağlam adımlarla ilerlemekte olduğunu açıkça göstermekte. 2019 için milletimize doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Yapmadıklarını anlatan makyajcı belediyeyi kapı kapı anlatacağız. Memleketimiz için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz, her zamanki umursamaz tavırları ile belediyenin oluşturduğu mağduriyeti gidermek için gerekli çalışmaları yapacağız. Tüm kardeşlerimizi kucaklıyoruz, birlik ve beraberlik içinde çalışan teşkilatım ile gurur duyuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR