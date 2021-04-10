Başkan Kayda, Muhtarlar Derneği yönetimini ağırladı
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Başkan Kayda, Muhtarlar Derneği yönetimini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Kayda, Muhtarlar Derneği yönetimini ağırladı

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimle güven tazeleyen Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi Başkanı Mehmet Güler ve yönetimi, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimle güven tazeleyen Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi Başkanı Mehmet Güler ve yönetimi, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi'nde geçtiğimiz hafta yapılan seçimde güven tazeleyen Başkan Mehmet Güler ve yönetimini ağırladı. Muhtarlar Derneğinde yeni bir döneme başladıklarını belirten Başkan Güler, kendilerine her zaman destek olan ve muhtarların sorunları ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ederek istişarelerde bulundu.

Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesinde yeniden başkanlığa seçilen Gaziler Mahalle Muhtarı Mehmet Güler ile yönetimini tebrik eden Başkan Kayda, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Salihli'ye hizmet yolunda muhtarlarla birlikte çalıştığını ifade eden Başkan Kayda, "Tüm muhtarlarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde güzel şehrimize hizmet ediyoruz. Bizim öncelikli işimiz vatandaşlarımıza hizmet etmektir. İlk günden itibaren 102 mahallemize tüm belediye hizmetlerini götürdük ve götürmeye devam ediyoruz. Mahallelerimizdeki tüm ihtiyaçları ve sorunları en iyi muhtarlarımız bilir. Çünkü mahalle halkıyla 24 saat iletişim halindedir. Bu amaçla, mahallelerimizi ziyaret ederek hizmet yolunda birlikte görev yaptığımız değerli muhtarlarımız ile bir araya gelip görüşerek sorunları tespit ediyor ve çözüm üretiyoruz. Salihli'mize hizmet yolunda birlikte çalıştığımız tüm muhtarlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum " dedi. - MANİSA

Başkan Kayda, Muhtarlar Derneği yönetimini ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 12:01:45. #1.15#
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