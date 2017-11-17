Başkan Kayda Kursiyerlerin Çalışmalarını İnceledi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Tezhip-Minyatür Kursu ve Halı Dokuma Kursu'nu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.



Başkan Kayda, Salihli Belediyesi kültür sanat kurslarından olan, Kent Müzesi Teksif binasında gerçekleştirilen Tezhip-Minyatür ve Halı Dokuma Kurslarını ziyaret ederek, kurs çalışmaları hakkında Halı Dokuma Eğitmeni Sultan Gençtürk ve Tezhip-Minyatür Kursu Eğitmenleri Yasemin Ademoğlu ile Yasemin Bulut'tan bilgi aldı. Başarılı çalışmalara imza atarak, güzel eserler ortaya çıkaran kurs eğitmenlerine teşekkür eden Başkan Kayda, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nursel Turunç ile birlikte incelemelerde bulundu. Kurs eğitmenleri ile kursiyerlere kolaylıklar dileyen Başkan Kayda, "Salihli Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinliklere açtığımız kurslarla destek olmayı sürdürüyoruz" dedi. - MANİSA