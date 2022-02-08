Başkan Kayalar: "Yeni işler üretirken, geçmişteki sorunları da çözeceğiz"

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçe genelinde ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yeni işler üretirken, geçmişteki sorunları da çözeceğiz." dedi.

"Meydanımızın alt yapı sorununu çözdük"

Menderes'in her noktasına hizmet anlayışıyla çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Kayalar, son olarak Bulgurca Mahallesi'nde bulunan Şehit Uzman Çavuş Ayhan Elmacı Meydanı'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Kayalar, önceki dönemde usulüne uygun olmadan yapılan alt yapıyla ilgili vatandaşların mağdur olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bulgurca Mahallemizdeki Şehit Uzman Çavuş Ayhan Elmacı Meydanı'mızın alt yapı sorununu çözüme kavuşturduk. Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda, önceki dönemde usulüne uygun olmadan döşenen su boruları Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekip arkadaşlarımın bölgede yaptığı tespitler ve çalışmalar sonucu yenilendi. Yaklaşık 80 metre uzunluğundaki alanda yeni borular döşenerek meydanımızın alt yapı sorunu çözülmüş oldu."

"Önemli olan Menderes'e ve Menderesli'ye verilen hizmet"

Yapılan çalışmalarla vatandaşların mağduriyetliğinin giderildiğini vurgulayan Başkan Kayalar, sözlerini şöyle noktaladı:

"İlçemiz için yeni işler üretirken, geçmişteki sorunları da çözüyoruz. Çünkü bizim için önemli olan Menderes'e ve Menderesli'ye verilen hizmet. Çalışmalarımızla yeni işler üreterek halkımızın yanında olurken, yanlış veya eksik bir şey tespit ettiğimizde de onu düzeltmeye ve halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Çünkü Her Şey Menderes için!"

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