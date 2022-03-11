Başkan Kayacık güven tazeledi

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerinin galibi mevcut Başkan İbrahim Kayacık oldu.

Kongreye katılan esnaflardan 411'inin oyunu alan İbrahim Kayacık yeniden koltuğuna oturdu. Diğer Başkan adaylarından Erhan Terle 259 oy, Nihat Yüksekdağ 153 oy, İsmail Ozan 140 oy ve Alptekin Bodur 87 oy aldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının oda üyelerine teşekkür eden Başkan Kayacık, "Tarihte ilk defa bu kadar katılım sağladık. Bin 100 civarı katılımımız var. Yani demek istiyorum ki, odamız artık sahipsiz değil. Esnafımız sahipleniyor. Bilinçlendiğimizi düşünüyorum. Bu zor şartlarda işyerini kapatıp buralara kadar gelen oy veren vermeyen tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum" dedi. - BİLECİK