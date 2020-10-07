Başkan Kaya, Samet'in protez kollarına kavuşması için ilk adımı attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Kaya, Samet'in protez kollarına kavuşması için ilk adımı attı

07.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:44
Başkan Kaya, Samet'in protez kollarına kavuşması için ilk adımı attı

İncirliova'da yaşayan ve bir iş kazasında iki kolunu kaybeden Samet Aktepe, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimiyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İncirliova'da yaşayan ve bir iş kazasında iki kolunu kaybeden Samet Aktepe, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimiyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Samet için başlatılacak yardım kampanyası için de Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile görüştü.

Zafer Mahallesi'nde yaşayan Emoş (46) - Serpil Aktepe (44) çiftinin 17 yaşındaki çocukları Samet Aktepe, 6 ay önce bir inşaatta iş kazası geçirdi. Elektrik akımına kapılan Samet, ağır yaralandı ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde 26 gün yoğun bakımda kaldı. Samet'in ameliyatla iki kolu omuzdan kesildi. Beslenme, giyinme gibi yaşamsal tüm ihtiyaçlarını annesi tarafından karşılanan Aktepe, protez kolla da olsa eski günlerde olduğu gibi hiç kimsenin yardımı olmadan yaşamına devam etmek istiyor.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Samet'in tedavisi ile ilgili Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi 26. Dönem Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar ile görüştü. Samet'in tedavisi süreciyle yakından ilgileneceğini belirten Baydar, Samet'i Isparta'ya davet etti. Baydar'ın daveti üzerine İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da Basın Birimi Sorumlusu Hüseyin Çetin'i görevlendirerek, tahsis ettiği özel araçla Samet'i tedavisi için Isparta'ya gönderdi. Samet'i muayene eden Baydar, Ortopedi ve Travmatoloji servisine yatışı yapılan Samet'in vücudunun protez kollara elverişli hale getirilmesi için gerekli tedavi sürecinin başladığını belirtti. Baydar, Samet'in Isparta'daki tedavisinin ardından Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) sevk edileceğini ifade etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile görüşen Başkan Kaya, yardım kampanyasının başlatılması için ilk adımı attıklarını belirterek, "Samet kardeşimiz için umut verici gelişmeler art arda yaşanıyor. Önceki dönem milletvekilimiz ve kıymetli hocamız Metin Lütfi Baydar ile görüşmemiz sonucu Samet'in Isparta'da tedavisine başlandı. Metin Hocamızın gözetiminde doktorlarımız bizi yönlendirecekler. Samet'in tahmini sağlık giderlerinin doktorları tarafından bize iletilmesi üzerine gerekli miktarın toplanması için yardım kampanyasına Valimiz de izin vereceğini söyledi. Valimiz Hüseyin Aksoy'a, Milletvekilimiz Metin Lütfi Baydar'a Samet adına teşekkür ediyorum. Hep birlikte Samet'imizin hayata tekrar dokunmasını, mutlu yarınlara kavuşmasını sağlayacağız. Yardım kampanyası hakkında detaylı bilgilendirmeyi de ayrıca yapacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Kaya, Samet'in protez kollarına kavuşması için ilk adımı attı
Başkan Kaya, Samet'in protez kollarına kavuşması için ilk adımı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Emmanuel Macron
Magazin Cem Özer Cem Yılmaz Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Mbaye Diagne Sergen Yalçın Roland Garros Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Rusya Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Kaya, Samet'in protez kollarına kavuşması için ilk adımı attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 12:45:41. #1.14#
title