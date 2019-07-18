Başkan Kavuş ve meclis üyeleri, belediyenin tesislerini gezdi

Tüm tesisler hakkında en ince detaya kadar bilgilerin ve brifinglerin verildiği gezide, hizmette kalitenin daha da artırılması amacıyla meclis üyelerinin görüşlerine de başvuruldu.

Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Mustafa Kavuş'un başkanlığında belediyeye ait tesislerde incelemelerde bulundular. Meclis Üyelerini belediyenin tesisleri ve yatırımları hakkında aydınlatmak, hizmetleri konusunda bilgilendirmek ve hizmet yelpazesini genişletmek adına görüşlerini almak amacıyla gerçekleştirilen gezide ilk durak Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi oldu. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un Kültür Merkezinde verilen hizmetler hakkında yaptığı kısa bilgilendirmenin ardından merkez yetkilileri işleyiş ve yapı hakkında Meclis Üyelerine brifing verdi. Daha sonra Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'ni gezen üyelerin bir sonraki durağı Çomaklı Mahallesinde bulunan Meram Belediyesine ait asfalt plenti ve laboratuvarı oldu.

"ASFALT PLENTİ VE LABORATUVARI, MERAM'IN YÜZ AKI YATIRIMLARINDAN BİRİ"

Meclis Üyelerine bir taraftan Asfalt Plenti ve Laboratuvarını tanıtırken diğer taraftan da belediyenin asfalt politikası hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi olarak bu yıl için 550 bin metrekaresi sıcak, yaklaşık 800 bin metrekaresi de soğuk olmak üzere yaklaşık 1 milyon 350 bin metrekare asfalt dökmeyi hedeflediklerini hatırlattı. Meram'ın çözüm bekleyen en önemli sorunlarının başında geldiğini söyleyen Başkan Kavuş, "Ekip arkadaşlarımız, tüm bunların yanında aşınan ve deforme olan cadde ve sokaklarda da tamir, bakım işlemlerini, bordür, parke, tretuvar ve yol genişletme çalışmalarını çok hızlı bir şekilde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunuyor. Asfalt ve beton laboratuvarımızda da kullanılan son teknolojik cihazlarla asfalt ve betonun kalite standartını en üst seviyeye çekmiş durumdayız" diye konuştu. Başkan Kavuş ve Meclis Üyeleri bu kısa gezinin ardından Başkan Yardımcısı Yusuf Yöreli tarafından plentin çalışması ve laboratuvar hizmetleri hakkında bilgilendirildi.

"MERAM, TESİSLERİ VE HİZMETLERİYLE ÖRNEK ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR"

Başkan Kavuş ve Meclis üyeleri daha sonra Meram Belediyesinin Hasanköy Mahallesinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve seralarında incelemelerde bulundular. Meram'da dikimiyapılan bitki türlerinin büyük bir kısmınınbelediyenin kendi seralarında üretildiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu sayede kalitede ciddi bir seviyenin yakalandığını ve önemli oranda tasarruf sağlandığını ifade etti. Başkan Kavuş ayrıca, fidanlıklarda toplam 10 adet serada yaklaşık 90 bin adet süs bitkisi, gül, mevsimlik ve çalı bitkilerinin çelikten üretiminin gerçekleştirildiğini ifade etti. Meclis Üyeleri bir sonraki uğrak yerleri olan Meram Belediyesi Arif Bilge tesislerinde, Başkan Yardımcısı Yusuf Yöreli'nin verdiği brifingin ardından ekiplerin çalışmalarını yerinde görme fırsatı yakaladılar. 'Akıllı Depo Sistemleri'nin de tanıtıldığı gezinin ardından üyeler, Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksine geçtiler. Başkan Kavuş, Meclis Üyelerine, tesisin 12 bin 400 m²'lik bir arsa üzerinde, 3 bin 945 m² inşaat alanına sahip, 2 kapalı, 1 açık olmak üzere toplam 3 adet tenis kortu, 7 kulvarlı okçuluk alanı, badminton sahası ve fitness merkezi, spinning stüdyosu, trambolin stüdyosu, masa tenisi, kafeterya, basketbol ve voleybol sahaları yer aldığı bilgisini verdi. Tesis sorumluları tarafından verilen teknik bilgilerin ardından Başkan Kavuş ve Meclis Üyeleri tesisten yararlanan vatandaşlarla bir süre sohbet ettiler.

"BİRÇOK PROJESİYLE MERAM TÜM TÜRKİYE'DE İLKLERE İMZA ATTI"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve beraberindekiler Tenzile Ana Hasta Konuk Evi hakkında bilgiyi Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit'ten aldılar. Meram Belediyesinin her daim vatandaşın yanında olduğunun en önemli göstergelerinden birinin bu hasta konuk evi olduğunu kaydeden Şenyiğit, lüks otel konforuyla hizmet veren tesisin 42 odasıyla bugüne kadar yaklaşık 85 bin hasta ve hasta yakınına hizmet verdiği bilgisini verdi. Meclis Üyelerinin son durağı ise 80 Binde Devr-i Alem Parkı ve Meram Millet Bahçesi oldu. Kendi alanlarında ilk olma özelliği taşıyan her iki parkta da sorumlu müdürlerden bilgi alan Meclis Üyeleri ayrıca parkları gezdiler ve vatandaşlarla sohbet ettiler.

Kaynak: Bültenler