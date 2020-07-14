Başkan Kavuş: "15 Temmuz onurlu bir direnişin ve şanlı bir zaferin adıdır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Kavuş: "15 Temmuz onurlu bir direnişin ve şanlı bir zaferin adıdır"

15 Temmuz'un dünyada eşi ve benzerine az rastlanır bir zafer olduğunu söyleyen Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bu onurlu direnişin ve şanlı destanın altında yüce milletimizin her bir ferdinin imzası vardır" diye konuştu.

Başkan Kavuş:
14.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:35

15 Temmuz'un dünyada eşi ve benzerine az rastlanır bir zafer olduğunu söyleyen Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bu onurlu direnişin ve şanlı destanın altında yüce milletimizin her bir ferdinin imzası vardır" diye konuştu.

Başkan Mustafa Kavuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu asil millet, bin yıldır bu topraklarda 'Ya İstiklal ya Ölüm' parolasıyla şanlı tarihini büyük zaferlerle süslemiştir. Malazgirt'te, Miryakefalon'da, Niğbolu'da, Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda özgürlüğüne, bayrağına, ezanına ve vatanına nasıl sahip çıktıysa 15 Temmuz gecesi de aynı iman ve aynı kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde bu değerlere yine sahip çıkmıştır. Anadolu irfanını ve kahramanlığını hiçe sayanları, yerle yeksan etmiştir. Topa, tüfeğe, tanka, uçağa karşı yüreğiyle Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sahneye çıkmış ve hain FETÖ'ye karşı sevdiklerini arkasında bırakarak istiklali ve istikbaline halel getirmemiştir. Bu necip millet o gece başardıklarıyla tüm dünya mazlumlarına bir kez daha ümit olmuştur. Dost düşman tüm dünya şunu bir kez daha gördü ki; 'Bu millet büyük bir millettir, necip bir millettir, kahramandır, cesurdur, onurludur, vatan ve özgürlük sevdalısıdır, devletinin ve mazlumların yanındadır Bu büyük milletin bir ferdi olmaktan ve bu büyük millete hizmet etmekten onur duyuyorum. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazıp şehit düşen kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Onlar Çanakkale ve İstiklal Harbi ruhunun hala yaşadığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiler. Bize de o geceyi ve o muhteşem destanı unutmamak ve unutturmamak düşüyor. Bu görevi layıkıyla yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Şanlı zaferimizin yıldönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz Sergisi 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek

15 Temmuz Çarşamba günü Saat: 15.30'da Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenledikleri "Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı Sergisi'nin açılışına tüm Konyalıları davet eden Başkan Kavuş, "31 Temmuz'a kadar halkımızın ziyaretine açık olacak sergimizde Anadolu Ajansı (AA) ile İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) 15 Temmuz sürecinde ülkemizin farklı şehirlerinde çekmiş oldukları fotoğraflar sergilenecek" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil Politika
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor Teknoloji
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi Güncel
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi Güncel
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi 3. Sayfa
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler
Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni ilk seferi için Ankara'dan İstanbul'a hareket etti
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni ilk seferi için Ankara'dan İstanbul'a hareket etti
Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor
Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
'Otobüsü yavaşlattın' tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü
"Otobüsü yavaşlattın" tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Galatasaray'la anlaşan Sivassporlu Emre Kılınç, yıllık 1,5 milyon euro kazanacak
Galatasaray'la anlaşan Sivassporlu Emre Kılınç, yıllık 1,5 milyon euro kazanacak
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Fatih Sultan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Mabel Matiz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Gökhan Gönül Burak Yılmaz Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: Başkan Kavuş: "15 Temmuz onurlu bir direnişin ve şanlı bir zaferin adıdır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 11:05:45. #1.14#
title