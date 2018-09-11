Başkan Kavuran'dan Velilere Servis Ücreti Uyarısı

SAMSUN (İHA) – Samsun Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Ahmet Dursun Kavuran, "UKOME tarafından belirlenen ücret dışında velilerimiz kesinlikle servislere fazla ücret ödememelidir" dedi.

Samsun Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Ahmet Dursun Kavuran, velilere okul servisleri hakkında uyarıda bulundu. 17 Eylül Pazartesi itibariyle okulların açılacağını ve yaklaşık 850 okul servisinin trafiğe çıkacağını belirten Kavuran, "Çocuklarınızı vermiş olduğunuz servislerin okul servis yönetmeliğine uygun olup olmadığını ve sürücülerin çocuklarınıza karşı davranışlarını mutlaka kontrol edip, gördüğünüz aksaklıkları Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne mutlaka bildirin. Ayrıca servislere ücret olarak UKOME'nin belirlemiş olduğu ücret dışında bir ücret ödemeyiniz. Ayrıca servis sürücüleri de kılık ve kıyafetine dikkat etmeli, çocuklara bir anne baba gibi yaklaşmalıdır. Onlara tavır ve davranışlarıyla örnek olmalı ve can güvenliği açısından da dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu sırada, okul idarecileri ve öğretmenlerin de servislerin okul bahçesine girmesine izin vermesi gerekmektedir. Bu çocuklarımızın can güvenliği açısından çok önemlidir. Ayrıca servisler kontrol edilmeli ve uygun olmayan servisler yetkililere hemen bildirilmelidir. Pazartesi itibariyle trafiğe 850 servis aracının daha eklenmesiyle birlikte yoğun bir trafik sorunu yaşanacağı için, vatandaşlarımız mutlaka toplu taşıma araçlarını tercih etmelidir. Bu sayede trafik biraz da olsa rahatlayacak ve çocuklarımız rahat bir şekilde okula gideceklerdir" dedi. - SAMSUN