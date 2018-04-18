Başkan Kasap Esnafla Bir Araya Gelmeye Devam Ediyor

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, esnaf ve vatandaş ziyaretini Atatürk caddesinde devam ettirdi.

Esnafları ziyaret eden Başkan Kasap, esnafın sorunlarını ve görüşlerini dinledi. Başkan Kasap, ziyaretinde ayrıca belediye hizmetlerinin yer aldığı yayınları da vatandaşlara takdim etti. Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Kasap, "Vatandaşla iç içe ve kolay ulaşılabilir bir belediyecilik ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu manada vatandaşların belediyeye ulaşmasındaki bütün kanalları oluşturduk. Ayrıca biz de vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunları, talepleri ve görüşleri dinliyoruz" diye konuştu.

Başkan Kasap'a esnaf ziyaretinde Belediye Başkan yardımcısı Saffet Kopuz ve Özel Kalem Müdürü Enes Büyük de eşlik etti.

Başkan Kasap ziyaretinde, Rize Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetlerin yer aldığı "Belediyenin Sesi" dergisini takdim ederken, esnaf ziyaretlerine düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - RİZE