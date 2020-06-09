Başkan Karataş Uzundere'de incelemelerde bulundu
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Başkan Karataş Uzundere'de incelemelerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere ilçesine giderek maske takma ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak Uzundere belediyesinin çalışmalarını inceledi.

Başkan Karataş Uzundere'de incelemelerde bulundu
09.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:32

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere ilçesine giderek maske takma ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak Uzundere belediyesinin çalışmalarını inceledi.

MHP Uzundere İlçe Başkanı Ahmet Er, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak' la bir araya gelen Başkan Karataş, Üretken Belediyecilik adına yapılan üzüm, dut ve ceviz bahçesi çalışmalarını, rafting parkurunu, bisiklet yolu ve 3 km'lik ilçe girişi peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını, şelale ve Yedigöller'de yapılan turistik tesisler ile bungalov evleri, dere ıslah çalışmalarını yerinde tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Karataş, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Covit-19 salgını sebebiyle belki yüz yüze birlikte olamadık, fiziki olarak kucaklaşamadık fakat devamlı olarak ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla telekonferans görüşmesi yaparak Erzurum ve ilçelerimiz hakkında bu süreçte yapılan ve yapılması gerekenler konusunda müzakereler ederek tüm vatandaşlarımızın sorunları ile yakinen ilgilendik. Bu pandemi süreci içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyarak partimizin il ve ilçe teşkilatlarını açık bulundurarak hem rutin parti çalışmalarına devam edip, hem de vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Bugünde Uzundere ilçemize gelerek belediyemizin çalışmaları hakkında yerinde incelemelerde bulunarak, yapılan işler ve yapılacak projeler hakkında bilgiler aldık. Yapılacak projeleri de tamamlayarak Milliyetçi Hareket Partisinin belediyecilik vizyonu ile vatandaşlarımıza hizmetlerin en iyisini sunacağız. Yapmış olduğu bu çalışmalarından dolayı da belediye başkanımız Hilmi Aktoprak'a teşekkür eder bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dilerim. İnşallah bu pandemi sürecini, alınan tedbirleri uygulayıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak kısa sürede atlatacağız ve tekrar fiziki olarak kucaklaşacağımız o eski günlere dönmemiz inşallah çok yakındır. Covit-19 salgını sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, halen tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar dilerim." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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