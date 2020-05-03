Başkan Karataş'tan 3 Mayıs Türkçülük günü mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Karataş'tan 3 Mayıs Türkçülük günü mesajı

Başkan Karataş'tan 3 Mayıs Türkçülük günü mesajı
03.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:53

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 3 mayıs Türkçülük günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 3 mayıs Türkçülük günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Herkesçe bilinen bir gerçektir ki Türk milliyetçileri, yaşadıkları her devirde, mücadele ettikleri her zeminde, her türlü baskıya rağmen zulme ve haksızlığa boyun eğmemişler, yozlaşma ve yabancılaşmaya ise asla teslim olmamışlardır. Dağılmanın ve parçalanmanın karşısında emniyet, gerilemenin ve küçülmenin önünde ise bariyer olmuşlardır. Bu açıdan her türlü saygı ve takdire şayan olduklarını mücadele disiplinleriyle, ahlaki tutarlıklarıyla, istikrarlı ve iddialı hayatlarıyla da göstermişlerdir. Biliyor ve inanıyoruz ki devletimizi kuran yüksek bir fikrin ve bağlanışın adı olan Türk milliyetçiliği, aynı zamanda geleceğimizi tayin eden irfanın karar ve kader mihveridir. ve yine biliyoruz ki bundan tam 76 yıl önce bozuk, saplantılı, çarpık, milli ve manevi nitelikten yoksun yönetim anlayışı, Türk milliyetçiliğinin aziz mensuplarına her türlü eziyeti reva görmüş, boyunduruk altına almak için her yolu denemişlerdir. Ancak inanmışlığın, adanmışlığın ve kararlılığın mihenk taşı olan ve Türk ülküsünün binlerce yıllık kutlu mirasını layıkıyla benimsemiş bir avuç dava adamı haklı iddiasından asla vaz geçmemiştir. Şüphe götürmez bir gerçektir ki yenilmeyi ve boyun eğmeyi aklından bile geçirmemiş emsalsiz bir yiğitliğin ve eşsiz bir azmin timsali olan, Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in de aralarında bulunduğu yirmi üç dava adamının 3 Mayısta ortaya koyduğu şanlı mücadele sonraki nesiller için de heyecan ve ilham kaynağı olmuştur. Yüce milletimizin yegane güvencesi olan Türk Milliyetçiliği, geleceğin rehberi, günümüzün eskimeyen vizyonu, ekonomik büyümenin metodu, demokrasi ve özgürlüğün teşvikçisidir. Bağımsız bir yaşam için yabancı dayatmaları boşa çıkarmanın onurlu yolu, Türk kimliğine sahip çıkarak kendi geleceğimize egemen olma düşüncesinin bir ifadesi, birlikte yaşama ve kardeşlik projesinin nihai temeli ve yoludur. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Mayıs Milliyetçiler Gününü kutluyor; hiç bir saldırının yıldıramadığı ve tarihe altın harflerle yazılmaya namzet şanlı bir mücadele ortaya koyan milliyetçi kahramanları şükran, minnet ve özlemle anıyor, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, tüm ülkü şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haberler
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haberler
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı.
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif...
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet...
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı
Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Özkan Uğur Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ozan Tufan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Konya Instagram
Şu an buradasınız: Başkan Karataş'tan 3 Mayıs Türkçülük günü mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 13:05:33. #1.14#
title